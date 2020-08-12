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12.08.2020 08:52
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Авиакомпании обратили внимание на резкий скачок цен на топливо и просят провести проверку

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратила внимание на скачок цен на авиатопливо и обратилась к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность роста. Письмо размещено на сайте организации 12 августа.

«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обращается к Вам по вопросу резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации на предстоящий период авгyст-сентябрь 2020 года», - говорится в тексте.

По информации авиакомпаний, по итогам проведенных ими тендеров на поставку топлива в период с 11 августа по 10 сентября 2020 года, стоимость авиатоплива по сравнению с результатом предыдущих тендеров (июль 2020 года) изменилась следующим образом: аэропорт "Кольцово" +62,1%, "Домодедово" +33,4%, "Жуковский" +36%, Санкт-Петербург +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск +21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,4%, Красноярск +48,6%, сообщает РИА Новости.

«Столь резкий рост стоимости авиатоплива практически нивелирует все принимаемые правительством РФ и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста. Стремительное удорожание стоимости авиатоплива неминуемо приведет к общему росту стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей», - пишет АЭВТ.

Ассоциация попросила Минтранс совместно с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой провести проверку.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Удивительно. Или они хотят снижения цен при падающей нефти?
Devis
А что удивляет?
Керосин разве не те же производят, что и топливо для автомобилей?
Давно порам для них фиксированные цены объявить для внутреннего рынка и объемы продаж на внутренний рынок увеличить принудительно.
А-то опять, нефть дешевеет, а топливо дорожает.
Убытки у них, но почему за наш счет?
Barmaley_5e4d0211d3423
ФАС скажут "фас!".
Она лишь хвостиком повиляет, тявкнет и влажным носиком в руку кормящую снова уткнётся ...
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