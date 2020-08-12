Авиакомпании обратили внимание на резкий скачок цен на топливо и просят провести проверку

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратила внимание на скачок цен на авиатопливо и обратилась к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность роста. Письмо размещено на сайте организации 12 августа.



«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обращается к Вам по вопросу резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации на предстоящий период авгyст-сентябрь 2020 года», - говорится в тексте.



По информации авиакомпаний, по итогам проведенных ими тендеров на поставку топлива в период с 11 августа по 10 сентября 2020 года, стоимость авиатоплива по сравнению с результатом предыдущих тендеров (июль 2020 года) изменилась следующим образом: аэропорт "Кольцово" +62,1%, "Домодедово" +33,4%, "Жуковский" +36%, Санкт-Петербург +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск +21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,4%, Красноярск +48,6%, сообщает РИА Новости.

