В Санкт-Петербурге стоит ровная погода: в меру прохладная и сухая, без сильного ветра. Так будет несколько дней.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 августа в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северный, северо-восточный умеренный, атмосферное давление будет мало меняться. Днём воздух погреется до 16-18 градусов.

Это вполне типичная погода. За 57 лет наблюдений в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 12 до 23 градусов. Самое холодное 12 августа зафиксировано в 1965 году, когда минимальная дневная температура составила 7 градусов. Максимум был в 2007 году, плюс 29, напоминает «Яндекс».