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12.08.2020 07:25
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Погода в Петербурге – типичная для 12 августа. К концу недели немного потеплеет

В Санкт-Петербурге стоит ровная погода: в меру прохладная и сухая, без сильного ветра. Так будет несколько дней.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 августа в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северный, северо-восточный умеренный, атмосферное давление будет мало меняться. Днём воздух погреется до 16-18 градусов.

Это вполне типичная погода. За 57 лет наблюдений в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 12 до 23 градусов. Самое холодное 12 августа зафиксировано в 1965 году, когда минимальная дневная температура составила 7 градусов. Максимум был в 2007 году, плюс 29, напоминает «Яндекс».

13 августа – облачно с прояснениями, 14-го – переменная облачность. Существенных осадков также не ожидается, ветер слабый. При этом к пятнице немного потеплеет – до 19-21 градуса.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Djnyana
Спасибо. Продолжайте наблюдать..)
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