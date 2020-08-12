Погода в Петербурге – типичная для 12 августа. К концу недели немного потеплеет
В Санкт-Петербурге стоит ровная погода: в меру прохладная и сухая, без сильного ветра. Так будет несколько дней.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 августа в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северный, северо-восточный умеренный, атмосферное давление будет мало меняться. Днём воздух погреется до 16-18 градусов.
Это вполне типичная погода. За 57 лет наблюдений в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 12 до 23 градусов. Самое холодное 12 августа зафиксировано в 1965 году, когда минимальная дневная температура составила 7 градусов. Максимум был в 2007 году, плюс 29, напоминает «Яндекс».
13 августа – облачно с прояснениями, 14-го – переменная облачность. Существенных осадков также не ожидается, ветер слабый. При этом к пятнице немного потеплеет – до 19-21 градуса.