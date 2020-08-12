FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
73.15р85.92р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.08.2020 07:06
2
Печать

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

В день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь, поскольку это может ослабить иммунитет и действие вакцины. Об этом 12 августа рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — сказал он РИА Новости.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, о чём сообщил Владимир Путин.

Согласно данным госреестра лекарственных средств, вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Ее назвали «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Vodjatel
Первое правило вакцинации- никаких вакцинаций
Wuhan Proletarian
Употребить можно, ежели следовать инструкции:
1. Стряхнуть лапшу с ушей
2. Забить на "вакцинацию"
3. Поставить на стол: "Анисовую" из домашнего самогона двойной перегонки с промежутной очисткой активированным углем; домашнюю квашеную капусту с хрустом; пельмени домашней же лепки.
4. И, как говорится, - Поехали!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний