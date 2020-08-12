Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

В день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкоголь, поскольку это может ослабить иммунитет и действие вакцины. Об этом 12 августа рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.



«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — сказал он РИА Новости.



Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, о чём сообщил Владимир Путин.

