Kia и Volkswagen не поделили Левашовское шоссе. Водитель корейской легковушки в крайне тяжёлом состоянии

Встреча двух автомобилей в Курортном районе Петербурга закончилась ДТП и госпитализацией одного из водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, авария произошла 11 августа примерно в 21:15. На втором километре Левашовского шоссе столкнулись Kia Rio под управлением 36-летнего мужчины и Volkswagen Polo, за рулём которого сидела 52-летняя женщина.

В результате происшествия водитель корейской легковушки получил крайне тяжёлые травмы.