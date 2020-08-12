Kia и Volkswagen не поделили Левашовское шоссе. Водитель корейской легковушки в крайне тяжёлом состоянии
Встреча двух автомобилей в Курортном районе Петербурга закончилась ДТП и госпитализацией одного из водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
По предварительной информации, авария произошла 11 августа примерно в 21:15. На втором километре Левашовского шоссе столкнулись Kia Rio под управлением 36-летнего мужчины и Volkswagen Polo, за рулём которого сидела 52-летняя женщина.
В результате происшествия водитель корейской легковушки получил крайне тяжёлые травмы.
Дорожная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.