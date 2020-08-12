Би-би-си заявила о нападении на свою съемочную группу в Минске

На съемочную группу Би-би-си в Минске напали силовики во время протестов 11 августа, заявляет СМИ, уверяя, что всех троих журналистов были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

СМИ утверждает, что группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее.