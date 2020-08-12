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12.08.2020 00:12
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Би-би-си заявила о нападении на свою съемочную группу в Минске

На съемочную группу Би-би-си в Минске напали силовики во время протестов 11 августа, заявляет СМИ, уверяя, что всех троих журналистов были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

СМИ утверждает, что группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее.

Еще двое журналистов Би-би-си попытались убедить силовиков вернуть карточку аккредитации. В ответ двое из них начали якобы бить оператора и наносить удары по его камере.

При этом журналисты Би-би-си не были задержаны, добавлено в сообщении.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Вот и первое заданье: в 3.15, возле бани,
Может раньше, может позже остановится такси,
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си.
(с)
Ну нельзя-же так топорно работать-то, а...
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