Германия поставила в Госпиталь ветеранов войн оборудование на 2 млн евро, а Беглов попросил у приехавшего в Петербург главы МИД ФРГ выплаты живым блокадникам

В рамках совместного проекта по оказанию помощи жителям блокадного Ленинграда в Госпиталь для ветеранов войн 31 июля было поставлено оборудование на общую сумму более чем два миллиона евро. Большая часть его уже смонтирована, проведено обучение персонала. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Смольного по итогам встречи губернатора города с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом в Петербурге.

В следующем году ожидается поставка медоборудования на такую же сумму. Вторым этапом медужчреждение снабдят оборудованием для патоморфологической лаборатории. Всего объём финансирования проекта составляет 12 млн евро, в него также входит создание Германо-российского центра встреч.

«Этот гуманитарный жест нашел глубокое понимание у всех петербуржцев. Блокадники просили меня передать германской стороне слова благодарности, при это они считают важным отметить, что запуск гуманитарной инициативы – это первый шаг. Они рассчитывают на предоставление правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам», - заявил Александр Беглов на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Министр, в свою очередь, высказался по поводу визита в Петербург в Twitter: «Вермахт осаждал Ленинград 872 дня. Германия сейчас продвигает модернизацию Госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге, который лечит многих жертв блокады». Он выразил «приверженность Германии к ответственности за несправедливость» и стремление к примирению.

872 Tage hatte die Wehrmacht Leningrad belagert. Deutschland fördert nun die Modernisierung des Krankenhauses für Kriegsveteranen in St. Petersburg, das viele Blockadeopfer behandelt. Ein Bekenntnis zu deutscher Verantwortung für das Unrecht getragen vom Wunsch nach Versöhnung. pic.twitter.com/vCO4oU6qjC — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 11, 2020