Житель Петербурга может быть причастен к убийству чеченца в Германии

Романа Д, как указано в статье , проверяют на причастность к подготовке убийства Хангошвили в берлинском районе Тиргартен.

О данных нового фигуранта расследования сообщает 26 июня Spiegel. По информации издания, житель Санкт-Петербурга посетил в начале августа 2019 года Германию, въехав на территорию Евросоюза через белорусско-польскую границу на автомобиле Infiniti Q50.

Федеральному управлению уголовной полиции Германии стали известны данные еще одного подозреваемого в нашумевшем убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили . Петербуржец Роман Д. мог помогать киллеру.

По версии Федеральной прокуратуры, бывшего чеченского полевого командира застрелил гражданин России Вадим Красиков. Для поездки в Германию он использовал поддельный паспорт на имя Вадима Соколова. Красикова подозревают в связях с российскими спецслужбами.

Красикову предъявлено обвинение. Федеральная прокуратура Германии считает, что ликвидировать Хангошвили он получил приказ от представителей российских властей, говорится в заявлении ведомства:

«Приказ связан с тем, что жертва находилась в оппозиции по отношению к федеральным властям и властям его автономных республик Чечня и Ингушетия. Обвиняемый принял заказ на убийство. Он либо надеялся на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих клиентов убить политического противника и тем самым нанести ответный удар за участие в более ранних конфликтах с Россией».

Хангошвили участвовал в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 2000-2004 годах. После переезда в Европу взял псевдоним Торнике Кавтарашвили. Его застрелили в Берлине 23 августа. Преступник подъехал на велосипеде и выстрелил из пистолета Glock. Его задержали.