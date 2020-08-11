Суд арестовал водителя «Газели», сбившего женщину с ребёнком в Колпино

Суд избрал меру пресечения водителю «Газели», который сбил 34-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь на улице Братьев Радченко в Колпино. Под стражей он пробудет до середины осени.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 11 августа, до 8 октября арестован Яшар Шамиль оглы Джалалов. Последний возражал против удовлетворения ходатайства, но иной меры не просил. Вину признал. В город прибыл из другой страны, регистрации не имеет.

Как ранее писала «Фонтанка», его обвиняют в преступлении, предусмотренном 264-й статьей УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).