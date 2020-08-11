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11.08.2020 19:36
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Суд арестовал водителя «Газели», сбившего женщину с ребёнком в Колпино

Суд избрал меру пресечения водителю «Газели», который сбил 34-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь на улице Братьев Радченко в Колпино. Под стражей он пробудет до середины осени.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 11 августа, до 8 октября арестован Яшар Шамиль оглы Джалалов. Последний возражал против удовлетворения ходатайства, но иной меры не просил. Вину признал. В город прибыл из другой страны, регистрации не имеет.

Как ранее писала «Фонтанка», его обвиняют в преступлении, предусмотренном 264-й статьей УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Днём 9 августа 27-летний уроженец Азербайджана, находясь за рулём «Газели», наехал на двоих пешеходов и, как изначально посчитали сотрудники полиции, скрылся с места происшествия. Однако вскоре записи с камер видеонаблюдения показали, что он пытался помочь пострадавшим и сопроводил их до больницы.

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Комментарии (2)

Zloi_prohozhiy
Да что ж такое, опять азербайджанец. Как же они достали
мухомор
Диаспора подключилась?
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