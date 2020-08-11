В бразильском штате Парана начнут производить российскую вакцину от COVID-19

«Правительство Параны анонсировало подписание 12 августа соглашения с российскими властями для производства вакцины «Спутник-V». Соглашение предусматривает проведение тестов, производство и распространение вакцины», — говорится в сообщении. Ожидается, что документ будет подписан губернатором штата в 14.00 (17.00 мск).

Руководство бразильского штата Парана завтра подпишет соглашение о тестах, производстве и распространении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает портал G1.

Бразилия примет участие в третьей фазе клинических исследований, начало которой ожидается в среду. Будет 2 тысячи участников; помимо бразильцев, должны быть волонтеры из самой России, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Мексики.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, о чём сообщил Владимир Путин.