«Я первый приму эту вакцину». Президент Сербии прокомментировал регистрацию российского препарата от COVID-19
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов первым получить вакцину от коронавируса, созданную в России. Об этом он сказал 11 августа, пишет ТАСС.
«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась к ноябрю. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики», — заявил Вучич, комментируя новость о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована вакцина от коронавируса. Вскоре стал известен и её состав, а также то, что третья фаза испытаний пройдет в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах.
В Минздраве РФ сообщили, что препарат способен сформировать иммунитет к вирусу, который может действовать до двух лет. Центр имени Гамалеи официально с такими прогнозами не согласен.