«Я первый приму эту вакцину». Президент Сербии прокомментировал регистрацию российского препарата от COVID-19

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов первым получить вакцину от коронавируса, созданную в России. Об этом он сказал 11 августа, пишет ТАСС.



«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась к ноябрю. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики», — заявил Вучич, комментируя новость о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.