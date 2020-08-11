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11.08.2020 17:10
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«Я первый приму эту вакцину». Президент Сербии прокомментировал регистрацию российского препарата от COVID-19

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов первым получить вакцину от коронавируса, созданную в России. Об этом он сказал 11 августа, пишет ТАСС.

«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась к ноябрю. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики», — заявил Вучич, комментируя новость о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована вакцина от коронавируса. Вскоре стал известен и её состав, а также то, что третья фаза испытаний пройдет в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах.

В Минздраве РФ сообщили, что препарат способен сформировать иммунитет к вирусу, который может действовать до двух лет. Центр имени Гамалеи официально с такими прогнозами не согласен.

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Комментарии (3)

hal9000
Рецепт вакцины очень прост..там скорее всего обычная глюкоза..а мы теперь вместо коронавируса будем болеть гриппом..))
StaryPlayboy
Журналюги, да никак вы не продадите людям эту вакцину. Так что не напрягайтесь с рекламой
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