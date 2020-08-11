Соль, сахар, спирт. Назван состав российской вакцины для профилактики COVID-19

Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух растворов, которые необходимо вводить с разницей в 3 недели. Они отличаются только содержанием аденовирусов — возбудителей ОРВИ — разных серотипов. В первом растворе содержится вирус Ad26, во втором — Ad5.

Разработчик зарегистрированной в России 11 августа вакцины против коронавируса опубликовал точный ее состав. В качестве вспомогательных веществ используются соль, сахар и спирт, а действующих — возбудители респираторных заболеваний.

Вспомогательные вещества для обоих компонентов идентичны — этанол 95 %, сахароза, два вида соли (натрия хлорид и ЭДТАнатриевая), гексагидрат хлорида магния, полисорбат, вода и химическое соединение «Трис», используемое в биохимии в качестве буферного раствора.

Возбудители ОРВИ Ad26 и Ad5 являются рекомбинатными. В них «вшит» ген белка S вируса SARS-CoV-2. По замыслу разработчика — Центра Гамалеи — организм человека должен формировать гуморальный и клеточный иммунитет в отношении COVID-19.

Иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до двух лет, сообщили 11 августа в Минздраве. Центр Гамалеи официально с такими прогнозами не согласен.

«Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились», — признают в Центре Гамалеи.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса заявил Владимир Путин.