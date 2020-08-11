Третья фаза испытания российской вакцины от коронавируса пройдет в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах
Глава Российского фонда прямых инвестиций анонсировал испытания российского препарата в других странах.
«Третья фаза начнется сразу после регистрации, то есть начнется завтра», — цитирует 11 августа заявление Кирилла Дмитриева РИА Новости.
По его словам, в августе третья фаза пройдет в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах и, возможно, Бразилии.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.