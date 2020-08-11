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11.08.2020 16:10
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Исполнительницу хита «Ягода-малина» Валентину Легкоступову нашли в квартире без сознания. Она в коме, муж в полиции

Семейная идиллия в третий раз вышедшей замуж Валентины Легкоступовой закончилась госпитализацией певицы. Она в коме из-за травмы головы.

Как сообщает ТАСС, женщину 11 августа в квартире нашла дочь, певица была без сознания. Дома также находился муж Легкоступовой, Юрий Фирсов. 55-летняя артистка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, в настоящее время она в коме.

Фирсова доставили в отдел полиции, где он объясняет, как Легкоступова получила травму.

Судя по инстаграму исполнительницы, месяц назад пара венчалась в Крыму, живут они в Москве.

Валентина Легкоступова стала знаменита благодаря хиту «Ягода-малина».

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Комментарии (6)

Samal_
время фОнеры прошло
Wuhan Proletarian
Как сообщает "Рамблер": Певица ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым. Затяжное застолье прервала дочь артистки: она отвезла обоих в наркологическую клинику. Там выяснилось, что у Легкоступовой тело сплошь покрыто синяками, а на голове — рана, которая вызвала отек мозга. Артистку в экстренном порядке перевели в другую больницу и прооперировали. Она впала в кому. В настоящее время ее состояние оценивается, как крайне тяжелое.
Фирсов сбежал из клиники. В настоящее время мужчину разыскивают правоохранители.
Nafanka
Блииин, жалко, приятная, позитивная тётка... Дом у неё был, вроде, на Тенерифе, продала, приехала обратно... вот вышла замуж... Оно ей надо было? Что-то последнее время "вторые половинки" жгут-одна увидела - расчленила, другой, судя по материалу статьи, Скорую не собирался вызывать пока дочь не пришла... Жесть, конечно, сейчас с людьми творится... Просто ЖЕСТЬ!
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