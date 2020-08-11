Исполнительницу хита «Ягода-малина» Валентину Легкоступову нашли в квартире без сознания. Она в коме, муж в полиции
Семейная идиллия в третий раз вышедшей замуж Валентины Легкоступовой закончилась госпитализацией певицы. Она в коме из-за травмы головы.
Как сообщает ТАСС, женщину 11 августа в квартире нашла дочь, певица была без сознания. Дома также находился муж Легкоступовой, Юрий Фирсов. 55-летняя артистка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, в настоящее время она в коме.
Фирсова доставили в отдел полиции, где он объясняет, как Легкоступова получила травму.
Судя по инстаграму исполнительницы, месяц назад пара венчалась в Крыму, живут они в Москве.
Валентина Легкоступова стала знаменита благодаря хиту «Ягода-малина».