Семейная идиллия в третий раз вышедшей замуж Валентины Легкоступовой закончилась госпитализацией певицы. Она в коме из-за травмы головы.

Как сообщает ТАСС, женщину 11 августа в квартире нашла дочь, певица была без сознания. Дома также находился муж Легкоступовой, Юрий Фирсов. 55-летняя артистка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, в настоящее время она в коме.

Фирсова доставили в отдел полиции, где он объясняет, как Легкоступова получила травму.

Судя по инстаграму исполнительницы, месяц назад пара венчалась в Крыму, живут они в Москве.