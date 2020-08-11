В Петербурге и Ленобласти ищут профессиональные семьи

Автономная некоммерческая организация «Партнерство каждому ребенку» ищет профессиональные семьи в Петербурге и Ленинградской области, которые смогут временно принимать у себя дома детей, пока родители решают кризисную ситуацию. Организация в течение многих лет оказывает семьям и детям социальные услуги, чтобы создать условия, при которых все дети могли остаться в родной семье или вернуться в нее, несмотря на трудные жизненные обстоятельства. Такими обстоятельствами может стать, например, лечение родителя в больнице, потеря жилья и пр. Во всех этих ситуациях малыши попадают в детский дом или больницу, если нет родственников или знакомых, готовых позаботиться о ребенке.

«Однако любое учреждение, даже с заботливым персоналом и хорошими условиями, не заменит индивидуального внимания и домашней обстановки. Даже месяц, проведенный в больнице или доме ребенка, негативно действует на психическое и физическое развитие малыша. Однако есть альтернатива — профессиональные семьи, социальная услуга АНО «Партнерство каждому ребенку», — говорят в организации. Профессиональная семья — это подготовленные люди, которые временно размещают ребенка на период от нескольких дней до 3 месяцев. Дети получают не только уход, но тепло и заботу от постоянного взрослого. В это время мама может лечь в больницу, пройти реабилитацию, решить вопросы с жильем и работой. Связь с родителями не теряется: профессиональная семья присылает фотографии, сообщает о развитии детей. «Главная цель — сохранить собственную семью для ребенка. Работа профессиональных родителей оплачивается», — отмечают в АНО. Сейчас «Партнерство каждому ребенку» набирает профессиональные семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Требования к будущим кандидатам: