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11.08.2020 14:25
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В Петербурге и Ленобласти ищут профессиональные семьи

Автономная некоммерческая организация «Партнерство каждому ребенку» ищет профессиональные семьи в Петербурге и Ленинградской области, которые смогут временно принимать у себя дома детей, пока родители решают кризисную ситуацию.

Организация в течение многих лет оказывает семьям и детям социальные услуги, чтобы создать условия, при которых все дети могли остаться в родной семье или вернуться в нее, несмотря на трудные жизненные обстоятельства. Такими обстоятельствами может стать, например, лечение родителя в больнице, потеря жилья и пр. Во всех этих ситуациях малыши попадают в детский дом или больницу, если нет родственников или знакомых, готовых позаботиться о ребенке.

«Однако любое учреждение, даже с заботливым персоналом и хорошими условиями, не заменит индивидуального внимания и домашней обстановки. Даже месяц, проведенный в больнице или доме ребенка, негативно действует на психическое и физическое развитие малыша. Однако есть альтернатива — профессиональные семьи, социальная услуга АНО «Партнерство каждому ребенку», — говорят в организации.

Профессиональная семья — это подготовленные люди, которые временно размещают ребенка на период от нескольких дней до 3 месяцев. Дети получают не только уход, но тепло и заботу от постоянного взрослого. В это время мама может лечь в больницу, пройти реабилитацию, решить вопросы с жильем и работой. Связь с родителями не теряется: профессиональная семья присылает фотографии, сообщает о развитии детей.

«Главная цель — сохранить собственную семью для ребенка. Работа профессиональных родителей оплачивается», — отмечают в АНО.

Сейчас «Партнерство каждому ребенку» набирает профессиональные семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Требования к будущим кандидатам:

∙ возраст от 18 до 60 лет;

∙ личный опыт воспитания детей;

∙ гражданин РФ, имеет регистрацию в населенном пункте, где будет оказана услуга;

∙ практически здоров;

∙ дееспособный;

∙ не судим (справка);

∙ не состоит на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансерах;

∙ согласие всех членов семьи на размещение ребенка.

Кандидаты проходят необходимую подготовку и получают постоянную поддержку от психологов и специалистов по социальной работе.

Более подробно узнать о том, как стать профессиональными родителями, и о работе АНО «Партнерство каждому ребенку» можно узнать по телефону 8 (812) 430–59–88 с 10 до 18 часов или написать на почту info@p4ec.ru.

АНО «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» создана в 2009 году, как преемник российского филиала британской благотворительной организации «Эвричайлд». Видение организации — это мир, в котором каждый ребенок живет в безопасной и любящей семье.

«Партнерство каждому ребенку» оказывает семьям и детям социальные услуги, чтобы создать условия, при которых все дети могли остаться в родной семье или вернуться в нее, несмотря на трудные жизненные обстоятельства. За 2013 год — первую половину 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области профессиональные семьи приняли 55 детей.

Работу АНО поддержал Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и ведет совместную деятельность по профилактике социального сиротства, с ним активно сотрудничают районные центры помощи семьи и детям, администрации районов и муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Комментарии (1)

Noisymouse
Долгое время на "Электросиле" существовал социальный центр "Спасите ребенка", который как раз и выполнял эту функцию - временная "передержка" детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Несколько лет назад его почему-то закрыли.
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