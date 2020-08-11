Временные рабочие места появятся в 79 регионах России

Роструд заключил соглашения на создание временных рабочих мест для безработных и сотрудников под угрозой увольнения с властями 79 регионов, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.



«Роструд заключил соглашения с 79 регионами для реализации программы по созданию временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. На региональном уровне идет процесс отбора и заключения договоров с работодателями», — говорится в сообщении.

Замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова пояснила, что перечень субъектов, в которых будут создаваться временные рабочие места, составлен на основе ситуации на рынке труда, региональных особенностей, эпидемической ситуации и потребности региона в федеральном финансировании.