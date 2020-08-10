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10.08.2020 07:28
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Следователи в Минске начали осматривать места, где прошли столкновения с силовиками. Некоторые улицы перекрыты

Следователи в Минске проводят осмотр мест, где прошли несанкционированные уличные акции недовольных результатами президентских выборов. Об этом 10 августа сообщает Sputnik Беларусь.

«В центре Минска работает следственно-оперативная группа, идет осмотр мест происшествия. Сотрудники СК просят прохожих не мешать их работе и разойтись», - пишет агентство.

Одна из крупнейших улиц Минска - проспект Машерова, по которой утром традиционно идет большой автомобильный трафик, по состоянию на 7 утра перекрыта. Сотрудники ГАИ объясняют это проведением уборки после вчерашних протестов.

Власти республики накануне заявили о почти безоговорочной победе действующего президента Александра Лукашенко после обработки первых результатов. Хотя многие избиратели даже не смогли попасть на участки. После этого в республике начались столкновения с силовиками. Есть пострадавшие. Задержания шли по всей стране. В республике второй день перебои со связью и не работают сайты СМИ.

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