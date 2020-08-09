В Приэльбрусье под камнепад попал пожилой альпинист из Петербурга. Он погиб

Незарегистрированная группа из шести человек в ущелье Адыл-Су в Приэльбрусье попала под камнепад. Придавило 81-летнего петербуржца, спасти его не успели.



Данные поступили от управления МЧС в Кабардино-Балкарской республике. 9 августа на высоте в 3740 метров начался камнепад, под него попал альпинист из Петербурга 1939 года рождения. Когда спасатели добрались до места обрушения, он уже был мертв. Тело эвакуировали.



Отмечается, что группа не была зарегистрирована, то есть любители прогулок между горных вершин не встали на учет в МЧС перед началом маршрута, не сообщили куда и каким составом идут. Один из организаторов походов в этой местности сообщил «Фонтанке», что такая регистрация обязательна, но можно и уйти в горы, минуя общение со спасателями - «если вам не дорога ваша жизнь». Про происшествие в горах он не слышал.

