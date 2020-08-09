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09.08.2020 14:56
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На выборах проголосовала главный конкурент Лукашенко Тихановская. У избирательного участка ее встретили овацией

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах. Как сообщает 9 августа TUT.by, возле школы в микрорайоне «Восток» в Минске собрались около 200 человек, которые встретили Тихановскую овацией.

Они скандировали «Све-та!» и «Молодец!» Сама Тихановская после того, как проголосовала, заявила, что надеется на честные выборы и, если они будут таковыми, оспаривать их итоги не собирается.

«Я хочу честных выборов, я к ним призывала, вы же учителя, вы же учите наших детей, хотя я понимаю, что дело не в учителях. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы же с этим согласимся, если выборы честные. Поэтому я очень надеюсь на честные выборы», — подчеркнула Тихановская.

В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.

Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест. В день выборов в столицу Белоруссии ввели военную технику.

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Комментарии (2)

260928241
Бурные аплодисменты , переходящие в овацию. Зал встает и поет "Интернационал".
Жора  
Конечно будут «честными». Не зря же понагнали водомёты. Наверное, для шампанского!
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