На выборах проголосовала главный конкурент Лукашенко Тихановская. У избирательного участка ее встретили овацией

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на выборах. Как сообщает 9 августа TUT.by, возле школы в микрорайоне «Восток» в Минске собрались около 200 человек, которые встретили Тихановскую овацией.



Они скандировали «Све-та!» и «Молодец!» Сама Тихановская после того, как проголосовала, заявила, что надеется на честные выборы и, если они будут таковыми, оспаривать их итоги не собирается.



«Я хочу честных выборов, я к ним призывала, вы же учителя, вы же учите наших детей, хотя я понимаю, что дело не в учителях. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы же с этим согласимся, если выборы честные. Поэтому я очень надеюсь на честные выборы», — подчеркнула Тихановская.