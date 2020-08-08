Два с половиной миллиона голубям под хвост. «Фонтанка» узнала, сколько стоит «полглавка»
Ударом об стену во дворе на площади Островского закончился полет дрона, цена которому 2,5 млн рублей. У него есть режим невидимки и к нему может быть прикреплен тепловизор.
Цену сначала потерянного, а потом найденного разбитым дрона «Фонтанке» назвали собеседники в полиции вечером 8 августа. Выяснилось, что об стену разлетелись ведомственные 2,5 миллиона рублей. Как оценили эксперты «Фонтанки», это был квадрокоптер Matrice 210 с камерой Z30. Сама платформа стоит порядка 700–800 тысяч, всё остальное — это так называемая «полезная нагрузка». Повесить на него можно разнообразные камеры, в том числе с тепловизором или, например, прожектор.
Будут ли в МВД заниматься его восстановлением, если окажется, что это вообще возможно, пока неизвестно.
Когда дрон во время протестной акции, которую оппозиционеры называют «кормлением голубей», потерялся, появилась версия, что он сел и пленен где-то в протестных кругах, обсуждалась и вероятность того, что он оказался на крыше Гостиного двора. Нашли в третьей локации, искать отправили Центр «Э». Эмоционально высказывалось, что стоит квадрокоптер как «полглавка».
Пока полиция искала свой дрон, поддерживающие обвиняемого в убийстве бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала встали у метро «Гостиный двор» в одиночные пикеты. Троих задержали.