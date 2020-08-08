Два с половиной миллиона голубям под хвост. «Фонтанка» узнала, сколько стоит «полглавка»

Ударом об стену во дворе на площади Островского закончился полет дрона, цена которому 2,5 млн рублей. У него есть режим невидимки и к нему может быть прикреплен тепловизор.



Цену сначала потерянного, а потом найденного разбитым дрона «Фонтанке» назвали собеседники в полиции вечером 8 августа. Выяснилось, что об стену разлетелись ведомственные 2,5 миллиона рублей. Как оценили эксперты «Фонтанки», это был квадрокоптер Matrice 210 с камерой Z30. Сама платформа стоит порядка 700–800 тысяч, всё остальное — это так называемая «полезная нагрузка». Повесить на него можно разнообразные камеры, в том числе с тепловизором или, например, прожектор.

