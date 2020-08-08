«Ищите! Он стоит как полглавка!» Полицейский дрон пропал с радаров над акцией возле Гостиного двора

Полицейские в авральном режиме ищут свой квадрокоптер. Он снимал собравшихся на Невском в поддержку Хабаровска, потом взял и пропал. «Фонтанка» знает три версии случившегося. Одна из них — унизительная.



По информации нашего издания, около 14:30 полицейские, находящиеся возле Гостиного двора на акции в поддержку Хабаровска, получили удивительный сигнал от старших по званию. Он звучал примерно так: «Наш квадрокоптер пропал, принять меры к поиску».



Анализ ситуации позволил сделать следующие выводы: что-то произошло с батареей питания устройства, и оно самостоятельно приземлилось там, где не надо. Так как непосредственно среди протестующих дрон не садился, и это было доложено руководству, то были сделаны три концептуальных предположения.

