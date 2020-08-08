«Ищите! Он стоит как полглавка!» Полицейский дрон пропал с радаров над акцией возле Гостиного двора
Полицейские в авральном режиме ищут свой квадрокоптер. Он снимал собравшихся на Невском в поддержку Хабаровска, потом взял и пропал. «Фонтанка» знает три версии случившегося. Одна из них — унизительная.
По информации нашего издания, около 14:30 полицейские, находящиеся возле Гостиного двора на акции в поддержку Хабаровска, получили удивительный сигнал от старших по званию. Он звучал примерно так: «Наш квадрокоптер пропал, принять меры к поиску».
Анализ ситуации позволил сделать следующие выводы: что-то произошло с батареей питания устройства, и оно самостоятельно приземлилось там, где не надо. Так как непосредственно среди протестующих дрон не садился, и это было доложено руководству, то были сделаны три концептуальных предположения.
Первое: квадрокоптер прилунился на крышу Гостиного двора. Кстати, по данным «Фонтанки», на ту крышу уже направлен усиленный наряд.
И второе: квадрокоптер сел на асфальт недалеко от места прохождения акции и забран случайными прохожими.
Третья версия категорически не устраивает полицию: квадрокоптер сел, но взят в плен протестной молодежью.
Как нам сообщил один из сотрудников, непосредственно участвующий в секретной поисковой операции, «нам примерно так сказали: «Ищите, где хотите, он стоит как пол-ГУ МВД».