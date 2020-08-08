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08.08.2020 14:44
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У Гостиного двора проходит акция в поддержку Хабаровска

Активисты «Открытой России» днем 8 августа провели анонсированную ранее в соцсетях акцию «Кормим голубей». Она призвана поддержать жителей Хабаровска, протестующих против отставки с поста главы региона Сергея Фургала.

Акции солидарности с жителями Хабаровска в эту субботу проходят во многих городах России. В Петербурге несанкционированное мероприятие проходит под названием «Кормим голубей».

Кроме поддержки хабаровских протестов, организаторы акции декларируют солидарность с оппозиционерами Белоруссии, а также настаивают на обжаловании результатов Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

К 14:00 у Гостиного двора собрались несколько десятков человек. На акции прохожим раздают листовки и воздушные шары. Правоохранительные органы также присутствуют на мероприятии — приехали несколько грузовиков ОМОНа. Пока сведений о задержаниях не поступало.

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Комментарии (17)

Николай Привалов
Возможно, власть уже поняла свою оплошность, допущенную ею с арестом всенародно избранного губернатора.
По сути - это ничто иное, как явное и циничное проявление неуважения к народу. Равносильно плевку в лицо.
Именно этого народ не прощает и никогда не простит. Я знаю хабаровчан, много раз бывал в этом городе. Это честные, открытые и правдивые по жизни люди.
Сейчас события в Хабаровске очень тревожат власть. Тем более, что волна поддержки охватывает и другие города страны. Эти события показывают насколько стремительно население превращается в народ. Именно этого власть и боится.
Это с населением можно творить что угодно и где угодно. Именно этим власть и занималась последние десятки лет. Народ же этого терпеть не будет.
Вот и идет повсеместное противостояние. А население, превратившееся в народ - значительно сильнее любой власти, любой полиции и любой росгвардии.
Сейчас в стране исторический период - кто кого? Но народ победить невозможно в принципе.
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Ну и хорошо,что не задерживают.Витрины они не бьют,машины не поджигают.Поговорят и разойдутся,зачем лишний шум?
Vovachka
Я вот одного не понимаю, человека такого уровня вряд ли бы стали хватать просто так, разнюхали следователи чего - то сверху дали добро, сейчас будет суд, если в суде фургал докажет свою невиновность то тогда и можно выходить и требовать чего то, для чего сейчас этот цирк, а если в суде докажут что фургал имел отношение к заказным убийствам то что тогда - понять и простить?
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