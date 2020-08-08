Активисты «Открытой России» днем 8 августа провели анонсированную ранее в соцсетях акцию «Кормим голубей». Она призвана поддержать жителей Хабаровска, протестующих против отставки с поста главы региона Сергея Фургала.



Акции солидарности с жителями Хабаровска в эту субботу проходят во многих городах России. В Петербурге несанкционированное мероприятие проходит под названием «Кормим голубей».



Кроме поддержки хабаровских протестов, организаторы акции декларируют солидарность с оппозиционерами Белоруссии, а также настаивают на обжаловании результатов Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

