Активисты «Открытой России» днем 8 августа провели анонсированную ранее в соцсетях акцию «Кормим голубей». Она призвана поддержать жителей Хабаровска, протестующих против отставки с поста главы региона Сергея Фургала.
Акции солидарности с жителями Хабаровска в эту субботу проходят во многих городах России. В Петербурге несанкционированное мероприятие проходит под названием «Кормим голубей».
Кроме поддержки хабаровских протестов, организаторы акции декларируют солидарность с оппозиционерами Белоруссии, а также настаивают на обжаловании результатов Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
К 14:00 у Гостиного двора собрались несколько десятков человек. На акции прохожим раздают листовки и воздушные шары. Правоохранительные органы также присутствуют на мероприятии — приехали несколько грузовиков ОМОНа. Пока сведений о задержаниях не поступало.