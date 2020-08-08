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08.08.2020 16:50
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«Просто хотела вступиться за девочку». У Гостиного двора первые задержания на акции в поддержку Хабаровска

В ходе несанкционированной акции «Кормим голубей» в поддержку Хабаровска возле Гостиного двора в Петербурге полиция начала задерживать ее участников. К 16:30 8 августа увезли троих.

Дарья Юдина

Люди стали собираться у Гостиного двора в 14:00, к моменту начала задержаний организаторы оценивали число участников в несколько сотен человек.

По словам очевидцев, первой в автозак была отправлена девушка, стоявшая в одиночном пикете. Одновременно с ней туда отправились молодой человек и женщина. «Она просто хотела вступиться за девочку, с которой очень грубо обращались», — описали «Фонтанке» свои ощущения от увиденного участники акции.

Пока схваченных отводили в машину, манифестанты хором скандировали «Позор!» в адрес сотрудников полиции. В ответ те через громкоговорители предупреждали, что этот митинг не согласован, и предлагали разойтись.

Фото: Дарья Юдина
Фото: Дарья Юдина
Фото: Дарья Юдина

Акция «Кормим голубей» — одна из многих, которые в субботу проходят в нескольких городах страны. Их участники выражают солидарность с жителями Хабаровска, протестующими против смены губернатора края, а также выдвигают несколько других политических требований.

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Комментарии (10)

AP-SPb
Солидарность с Хабаровском это хорошо. Выйти в защиту Питера, который федеральный бюджет забыл напрочь, было бы ещё лучше. А вот кормить летающих крыс и разводить антисанитарию очень плохо. Разумные люди не выйдут. Даже понимая маскировочный характер призыва. Надо искать другую аллегорию.
Nerevar
У них сегодня дорогой супер-пупер дрон стоимостью полглавка шмякнулся. За дрон попадёт им, вот они и решили отыграться на слабой беззащитной девочке.
Лучше бы дрона чинили. А то, глядишь, Нэвэльный и Ко будут Марсово топтать и их надо будет стращать своей аэрожужжалкой.
Yksy
А девочка, с которой грубо обращались, это та от.... важная что плотно повисла на полицейском, отнимая свой плакатик? :)
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