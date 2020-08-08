«Просто хотела вступиться за девочку». У Гостиного двора первые задержания на акции в поддержку Хабаровска
В ходе несанкционированной акции «Кормим голубей» в поддержку Хабаровска возле Гостиного двора в Петербурге полиция начала задерживать ее участников. К 16:30 8 августа увезли троих.
Дарья Юдина
Люди стали собираться у Гостиного двора в 14:00, к моменту начала задержаний организаторы оценивали число участников в несколько сотен человек.
По словам очевидцев, первой в автозак была отправлена девушка, стоявшая в одиночном пикете. Одновременно с ней туда отправились молодой человек и женщина. «Она просто хотела вступиться за девочку, с которой очень грубо обращались», — описали «Фонтанке» свои ощущения от увиденного участники акции.
Пока схваченных отводили в машину, манифестанты хором скандировали «Позор!» в адрес сотрудников полиции. В ответ те через громкоговорители предупреждали, что этот митинг не согласован, и предлагали разойтись.
Акция «Кормим голубей» — одна из многих, которые в субботу проходят в нескольких городах страны. Их участники выражают солидарность с жителями Хабаровска, протестующими против смены губернатора края, а также выдвигают несколько других политических требований.