В ходе несанкционированной акции «Кормим голубей» в поддержку Хабаровска возле Гостиного двора в Петербурге полиция начала задерживать ее участников. К 16:30 8 августа увезли троих.

Люди стали собираться у Гостиного двора в 14:00, к моменту начала задержаний организаторы оценивали число участников в несколько сотен человек.



По словам очевидцев, первой в автозак была отправлена девушка, стоявшая в одиночном пикете. Одновременно с ней туда отправились молодой человек и женщина. «Она просто хотела вступиться за девочку, с которой очень грубо обращались», — описали «Фонтанке» свои ощущения от увиденного участники акции.

