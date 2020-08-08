«Нас будет больше». В Хабаровске пятую субботу подряд митингуют в поддержку Фургала
Жители Хабаровска 8 августа вышли на очередной митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. Как сообщает местное издание Dvhab.ru, у здания правительства собрались утром около 2 тысяч жителей.
Они прошли шествием по центральным улицам города, после чего большинство разошлось. Столкновений с полицией не было. Участники акции скандировали: «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна», «Путина долой», «Нас будет больше», «Мы — не колония», «Мы с тобой, Беларусь».
В региональном правительстве сообщили, что, по официальным данным, акция собрала около 2800 человек. Протесты в Хабаровске продолжаются с 11 июля. Сегодня уже пятая суббота подряд, когда жители выходят митинговать.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.