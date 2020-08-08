Жители Хабаровска 8 августа вышли на очередной митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. Как сообщает местное издание Dvhab.ru, у здания правительства собрались утром около 2 тысяч жителей.



Они прошли шествием по центральным улицам города, после чего большинство разошлось. Столкновений с полицией не было. Участники акции скандировали: «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна», «Путина долой», «Нас будет больше», «Мы — не колония», «Мы с тобой, Беларусь».

