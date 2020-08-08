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08.08.2020 10:06
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«Нас будет больше». В Хабаровске пятую субботу подряд митингуют в поддержку Фургала

Жители Хабаровска 8 августа вышли на очередной митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. Как сообщает местное издание Dvhab.ru, у здания правительства собрались утром около 2 тысяч жителей.

Они прошли шествием по центральным улицам города, после чего большинство разошлось. Столкновений с полицией не было. Участники акции скандировали: «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна», «Путина долой», «Нас будет больше», «Мы — не колония», «Мы с тобой, Беларусь».

В региональном правительстве сообщили, что, по официальным данным, акция собрала около 2800 человек. Протесты в Хабаровске продолжаются с 11 июля. Сегодня уже пятая суббота подряд, когда жители выходят митинговать.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.

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Комментарии (10)

медведь Дмитрий
К сожалению я не участвую в ваших ролевых играх ,по этому не знаю что такое втч .)))
Могу только сказать ,что меня всё устраивает . Даже не так ....просто не будучи идиотом ,и немного в курсе, я понимаю что это на очень долго и расписано по местам .
А просто пердеть в лужу .......смысл ?
медведь Дмитрий
Диву даюсь,сколько же у нас угашеных о дерево ))))))
meditate
Власть за последние годы везде пережала народ. Силовая чекистская идея удерживаться силой - какое то время работает. Потом недовольство и раздражение накапливается и все обнулится. Сколько раз это
было уже в истории.
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