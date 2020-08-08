Полицейский дрон потерял связь с владельцами в одном из дворов на площади Островского в Петербурге. Опасения, что его взяли в плен оппозиционеры, оказались напрасными, но радости от этого мало.



Искать потерянный из виду квадрокоптер, кроме наряда на крышу Гостиного двора, днем 8 августа вызвали оперативников Центра «Э». Учитывая, что одной из версий его пропажи было пленение критично настроенной молодежью, их появление можно назвать уместным. Однако нашелся дрон там, куда активисты вряд ли заглядывали. Один из полузакрытых дворов на площади Островского явил ищейкам вдребезги разлетевшийся квадрокоптер, части собирали среди пустых пивных бутылок.