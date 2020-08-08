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08.08.2020 16:53
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Пропавший во время наблюдения за акцией протеста полицейский дрон нашли. Пришлось звать Центр «Э», но оппозиционеры ни при чем

Полицейский дрон потерял связь с владельцами в одном из дворов на площади Островского в Петербурге. Опасения, что его взяли в плен оппозиционеры, оказались напрасными, но радости от этого мало.

Искать потерянный из виду квадрокоптер, кроме наряда на крышу Гостиного двора, днем 8 августа вызвали оперативников Центра «Э». Учитывая, что одной из версий его пропажи было пленение критично настроенной молодежью, их появление можно назвать уместным. Однако нашелся дрон там, куда активисты вряд ли заглядывали. Один из полузакрытых дворов на площади Островского явил ищейкам вдребезги разлетевшийся квадрокоптер, части собирали среди пустых пивных бутылок.

Эксперты, к которым обратилась «Фонтанка», предположили, что, вероятнее всего, в МВД пользовались моделью Matrice 200 Series V2. Стоят они и правда как «полглавка», самая дешевая комплектация около 600 тысяч, есть модели и более чем за миллион.

«Фонтанка» также показала фото того, что он него осталось, специалистам по ремонту. На вопрос о том, подлежит ли коптер восстановлению, собеседники ответили нецензурно. Чтобы его починить, придется заплатить полстоимости самого дрона.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (32)

RemyMartin
Предпочел погибнуть, чем быть жандармом.
OldObyvatel
Какой же это Matrice? Это поделка за шесть тысяч с Алиэкспресс, а оставшиеся 594 тысячи распилили начальник главка с замами.
- Что может нас спасти от ревизии?
- Простите, не нас, а вас.
- От ревизии нас может спасти только кража, пардон, авария...
Павел Михайлов
Как дрон с Али может столько стоить?
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