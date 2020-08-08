Перекресток в центре Петербурга не поделили двое. ДТП попало на видео
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Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Некрасова и Радищева в центре Петербурга днем 8 августа. Оба ехали уверенно.
Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Некрасова и Радищева в центре Петербурга днем 8 августа. Оба ехали уверенно.
Видео с места аварии оказалось в распоряжении «Фонтанки». По словам очевидцев, на перекрестке не работает светофор. Причиной столкновения горожане называют знаки — до перекрёстка Некрасова главная, на пересечении с Радищева «уступает».
По предварительной информации, серьёзных травм удалось избежать. В региональном управлении ГИБДД уточнили, что пока данные проверяются.