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08.08.2020 17:45
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Перекресток в центре Петербурга не поделили двое. ДТП попало на видео

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Некрасова и Радищева в центре Петербурга днем 8 августа. Оба ехали уверенно.

Видео с места аварии оказалось в распоряжении «Фонтанки». По словам очевидцев, на перекрестке не работает светофор. Причиной столкновения горожане называют знаки — до перекрёстка Некрасова главная, на пересечении с Радищева «уступает».

По предварительной информации, серьёзных травм удалось избежать. В региональном управлении ГИБДД уточнили, что пока данные проверяются.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

sektor7
Хехе. Лохи
Alex000
Беленький - кросавчег, знак "уступи дорогу" - не для него.
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