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07.08.2020 22:19
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Количество жертв авиакатастрофы в Индии увеличилось до 16

Уоличество погибших в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в аэропорте индийского города Кожикоде увеличилось до 16 человек, сообщает агентство ANI.

По информации властей, развалившийся на две части корпус травмировал 123 человек.

На борту рейса Дубай - Кожикоде было 74 пассажира, из них 10 детей, а также два пилота и пять членов экипажа. Это был вывозной рейс, выполняемым по заказу индийского правительства, для граждан, оказавшихся за границей из-за ограничений на поездки в связи с COVID-19, говорится на сайте авиакомпании.

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