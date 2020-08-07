Количество жертв авиакатастрофы в Индии увеличилось до 16
Уоличество погибших в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в аэропорте индийского города Кожикоде увеличилось до 16 человек, сообщает агентство ANI.
Malappuram collector has informed that rescue operations at site have been completed. All have been transferred to hospitals in Malappuram & Kozhikode:Kerala CM— ANI (@ANI) August 7, 2020
Directorate General of Civil Aviation says death toll in the flight crash landing incident is at 16.(Pic source:NDRF) pic.twitter.com/CFmTDhyXxP
По информации властей, развалившийся на две части корпус травмировал 123 человек.
На борту рейса Дубай - Кожикоде было 74 пассажира, из них 10 детей, а также два пилота и пять членов экипажа. Это был вывозной рейс, выполняемым по заказу индийского правительства, для граждан, оказавшихся за границей из-за ограничений на поездки в связи с COVID-19, говорится на сайте авиакомпании.