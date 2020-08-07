Малоохтинский проспект и набережную ограничат до сентября, набережную фонтанки - до мая следующего года
Ремонтные работы с 8 августа внесут коррективы в движение транспорта в центре Петербурга и в Красногвардейском районе. Об этом предупреждают Государственная административно-техническая инспекция и комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
На набережной Фонтанки до 29 мая 2021 года ограничивается движение на участке от переулка Джамбула до Гороховой улицы. ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует там стенку набережной.
Также с 8 августа стартует ремонт дорожного покрытия на Малоохтинском проспекте и Малоохтинской набережной. Подрядчик АО «ВАД» начнет работы на Малоохтинской набережной от устья реки Охты до Малоохтинского проспекта. За 21,27 миллиона рублей на участке длиной 0,4 километра отремонтируют 10,97 тысячи кадратных метров проезжей части и 0,28 тысячи кадратных метров тротуара.
Также подрядчик отремонтирует участок Малоохтинского проспекта от моста Александра Невского до моста Петра Великого длиной 1,77 километра. Стоимость работ составляет 122,2 миллиона рублей. За эти деньги дорожники пройдут методом объемно-функционального проектирования приведут в порядок 63,59 тысячи квадратных метров дороги и тротуара.
На время работ будут перекрывать движение:
- с 20 по 28 августа - по Малоохтинской набережной (разворотное кольцо) под Малоохтинским мостом;
- 21 августа - по Республиканской улице от Малоохтинской набережной до Малоохтинского проспекта;
- с 22 по 23 августа - направление движения по Малоохтинской набережной от Республиканской улицы к Малоохтинскому мосту;
- с 8 августа по 14 сентября - по Малоохтинской набережной (боковой проезд).
Также будет ограничен проезд:
- с 8 по 28 августа и с 31 августа по 14 сентября - на Малоохтинской набережной от Малоохтинского моста до моста Александра Невского;
- с 22 по 23 августа - по Малоохтинскому проспекту от Большеохтинского моста до съезда на Малоохтинскомую набережную;
- с 18 по 23 августа - по Таллинской улице от улицы Громова до улицы Стахановцев;
- с 8 по 17 августа - по Малоохтинскому проспекту у улицы Помяловского.