Ремонтные работы с 8 августа внесут коррективы в движение транспорта в центре Петербурга и в Красногвардейском районе. Об этом предупреждают Государственная административно-техническая инспекция и комитет по развитию транспортной инфраструктуры.



На набережной Фонтанки до 29 мая 2021 года ограничивается движение на участке от переулка Джамбула до Гороховой улицы. ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует там стенку набережной.