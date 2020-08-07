Ловрен дебютирует за «Зенит» в битве с «Локомотивом» за Суперкубок

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч с «Локомотивом» за Суперкубок. С первых минут на поле появится Деян Ловрен — новичок петербургской команды.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба (капитан команды).
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Александр Васютин, Данила Прохин, Юрий Жирков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Андрей Мостовой.
Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», в пятницу, 7 августа. Начало в 19:00.