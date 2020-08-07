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07.08.2020 14:20
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Попытка убийства на Заневском стала дорожной разборкой. Водитель «Хёндэ» освежит знание ПДД в колонии

Красногвардейский райсуд Петербурга приговорил к реальному сроку 25-летнего Артура Алимпашаева, обвиняемого в дорожной резне. Отличившийся агрессивной ездой махачкалинец измучился в пробке и схватился за нож.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 7 августа, Алимпашаева признали виновным в том, что ровно год назад около половины девятого вечера он напал на водителя «Деу Нексии» и после непродолжительной беседы отправил его в больницу с проникающей раной груди.

«Деу» с четырьмя пассажирами ползла в пробке по Заневскому проспекту, чем и вызвала недовольство компании на «Хёндэ». Последние обрушили словесные претензии у съезда с моста Александра Невского и предложили разобрать ПДД на островке безопасности. Там водитель «Дэу» попытался было донести, что уступить дорогу мешала пробка, но был атакован сначала кулаками, а, оттолкнув оппонента, — ещё и ножом. Алимпашаев с друзьями уехал.

«Фонтанка» рассказывала о биографии 25-летнего агрессора, которого давно могли отлучить от автомобиля, но каждый раз отпускали.

«Подсудимый в судебном заседании частично признал свою вину, заявив, что телесные повреждения потерпевшему были причинены им по неосторожности», — уточнили в пресс-службе.

Покушение на убийство, которое вменили фигуранту, в суде не устояло. Судья отметил, что обидчик и жертва были незнакомы, Алимпашаев бил рукой и схватился за нож уже после того, как почувствовал активное сопротивление, а увидев, что ранил, добивать не стал. Кроме того, отыскать нож правоохранителям так и не удалось.

Дело переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК). Алимпашаеву назначили 2 года лишения свободы. По совокупности с приговором за кражу группой лиц по предварительному сговору, которой махачкалинец отметился в 2018 году, в колонии общего режима ему предстоит провести 2,5 года. Также суд взыскал с него 200 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

260650801
Ну, он же сказал, что добивать ножом не стал. Поэтому и проявили снисхождение.
Вот, если бы добил, получил бы на пару лет больше.
Всё справедливо...
dragvs
Это вообще как?
firma
Мне бы дали от шести лет, к гадалке не ходи. Но у нас "жизнь чёрных важнее". В этом контексте даже не интересно кому занесли - прокурорским или судейским.
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