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07.08.2020 14:33
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Петербургские скинхеды, устроившие акцию «белый вагон» для граждан из Нигерии, получили условные сроки

Скинхеды, преследовавшие африканцев от станции метро «Гражданский проспект» до «Академической», выслушали приговор 7 августа. Владимира Карпушина и Вадима Крашенинникова Калининский суд Петербурга признал виновными в хулиганстве и дал условные сроки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.

История произошла ночью 2 марта. 22-летний Владимир, 19-летний Вадим и их подружка со стрижкой «Челси» перемещались по первой линии метрополитена от «Девяткино». На «Гражданском проспекте» они встретили двух молодых людей из Нигерии, началась перебранка. Как при задержании объясняли Карпушин и Крашенинников, иноземцы начали шутить над тоннелями в ушах младшего петербуржца. Ему это будто бы не понравилось, а терпеть насмешки он не привык.

Суд, однако, установил другую фабулу. По материалам дела, Вова и Вадим, сразу приметив темнокожих в вагоне, подошли к ним и начали что-то вроде акции «белый вагон», популярной у неонацистов. В ход пошла обсценная лексика и демонстрация аэрозольного комплекса «Жасмин». Африканцы, поняв опасность своего положения, покорно вышли на «Гражданском проспекте». Однако Крашенинников всё же выпустил струю газа в спину Афолаби и Тойе.

На этом пара молодых людей в «Мартинсах» и «Лонсдейле» не успокоилась. Доехав до «Академической», они подождали новых знакомых и вновь в грубой форме потребовали выйти из вагона. Иностранцы вновь покорились и снова получили слезоточивый заряд. Затем потерпевшие зашли в другой вагон, скинхеды проследовали за ними и в третий раз без предупреждения начали избивать. По материалам дела, Крашенинников нанес Тойе не менее 4 ударов руками по телу, а Карпушин Афолаби — не менее 5 по голове и рукам.

С места совершения преступления друзья скрылись, прихватив с собой спутницу. Впрочем, благодаря камерам видеонаблюдения, полиция быстро отыскала нетолерантных пассажиров.

Калининский суд назначил Крашенинникову 2,5 года условно с испытательным сроком в 3 года, Карпушину определено аналогичное наказание.

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Комментарии (3)

медведь Дмитрий
Ну так не надо устраивать политкружки и всё .))))
Владислав М
Таковы особенности российского правосудия. За участие в митинге против коррупции тюрьма, а за избиение за цвет кожи - условно. Спрашивается, кто этой власти милее?
blackcatwhitecat
кому-то за избиение условно, а кому то за политкружки в колонию...
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