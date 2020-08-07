Скинхеды, преследовавшие африканцев от станции метро «Гражданский проспект» до «Академической», выслушали приговор 7 августа. Владимира Карпушина и Вадима Крашенинникова Калининский суд Петербурга признал виновными в хулиганстве и дал условные сроки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.

История произошла ночью 2 марта. 22-летний Владимир, 19-летний Вадим и их подружка со стрижкой «Челси» перемещались по первой линии метрополитена от «Девяткино». На «Гражданском проспекте» они встретили двух молодых людей из Нигерии, началась перебранка. Как при задержании объясняли Карпушин и Крашенинников, иноземцы начали шутить над тоннелями в ушах младшего петербуржца. Ему это будто бы не понравилось, а терпеть насмешки он не привык.



Суд, однако, установил другую фабулу. По материалам дела, Вова и Вадим, сразу приметив темнокожих в вагоне, подошли к ним и начали что-то вроде акции «белый вагон», популярной у неонацистов. В ход пошла обсценная лексика и демонстрация аэрозольного комплекса «Жасмин». Африканцы, поняв опасность своего положения, покорно вышли на «Гражданском проспекте». Однако Крашенинников всё же выпустил струю газа в спину Афолаби и Тойе.



На этом пара молодых людей в «Мартинсах» и «Лонсдейле» не успокоилась. Доехав до «Академической», они подождали новых знакомых и вновь в грубой форме потребовали выйти из вагона. Иностранцы вновь покорились и снова получили слезоточивый заряд. Затем потерпевшие зашли в другой вагон, скинхеды проследовали за ними и в третий раз без предупреждения начали избивать. По материалам дела, Крашенинников нанес Тойе не менее 4 ударов руками по телу, а Карпушин Афолаби — не менее 5 по голове и рукам.

С места совершения преступления друзья скрылись, прихватив с собой спутницу. Впрочем, благодаря камерам видеонаблюдения, полиция быстро отыскала нетолерантных пассажиров.

