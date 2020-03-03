Видео: в петербургской подземке правые стреляли в африканцев, потом их лупили. Во всем виновато оскорбленное ухо

«Фонтанка» выяснила, что произошло на красной ветке петербургского метро ночью 2 марта, когда пассажирам не понравился удушливый запах. Центр «Э» подобрал оружие и нашел разбушевавшихся. Их татуировки говорят о взглядах, а фото со станций — о стиле.

По информации «Фонтанки», 2 марта, около 15 часов, оперативники задержали двух молодых петербуржцев. 22-летнему Владимиру Карпушину и 19-летнему Вадиму Крашенинникову вменяется хулиганство, причем с мотивами политической и расовой вражды. Сами же они больше неработающие, чем безработные.



Их искали после столкновения в ночь на 2 марта на станции метро «Гражданский проспект», когда один из них несколько раз выстрелил из газового оружия в африканца. Причиной послужила словесная перепалка. По крайней мере задержанные так трактуют события: иноземцы начали шутить по поводу дырки для серьги в ухе одного из петербуржцев, тут все и понеслось. На этом история не закончилась. На «Академической» молодые люди подкараулили обидчиков. Тут в ход уже пошли ноги и вновь газ.



По данным нашего издания, на перегоне от «Академической» до «Политехнической» пассажиры могли наблюдать эту дуэль. Потом силы кончились, хулиганы выбросили пистолет «Удар» и поднялись на свежий воздух.

Собеседник в полиции рассказал нашему журналисту, что ему трудно определить идеологические воззрения ньюсмейкеров. «По замашкам они националисты, но называют себя антифашистами, хотя рассуждают как анархисты». Судя по внешнему виду, молодые люди относят себя к традиционным скинхедам - субкультурщикам, придерживающимся аполитичных взглядов.