В Белоруссии задержали начальника штаба одного из соперников Лукашенко
В Белоруссии задержан глава штаба кандидата в президенты республики Сергея Черечня Николай Лысенков. Сотрудники милиции появились в ходе наблюдения за досрочным голосованием.
«Задержан начальник штаба Николай Лысенков, он был наблюдателем на одном из избирательных участков. Пока знаем, что он задержан на 72 часа, уточняем подробности», — сообщила РИА Новости пресс-атташе политика Виктория Стрелковская.
Штаб политика также поделился видео задержания, на котором сотрудники милиции объясняют Лысенкову, что против него начат административный процесс по статье о несанкционированном массовом мероприятии. Ему предлагают проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.