В Белоруссии задержали начальника штаба одного из соперников Лукашенко

В Белоруссии задержан глава штаба кандидата в президенты республики Сергея Черечня Николай Лысенков. Сотрудники милиции появились в ходе наблюдения за досрочным голосованием.



«Задержан начальник штаба Николай Лысенков, он был наблюдателем на одном из избирательных участков. Пока знаем, что он задержан на 72 часа, уточняем подробности», — сообщила РИА Новости пресс-атташе политика Виктория Стрелковская.



Штаб политика также поделился видео задержания, на котором сотрудники милиции объясняют Лысенкову, что против него начат административный процесс по статье о несанкционированном массовом мероприятии. Ему предлагают проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.

