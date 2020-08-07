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07.08.2020 11:56
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В Белоруссии задержали начальника штаба одного из соперников Лукашенко

В Белоруссии задержан глава штаба кандидата в президенты республики Сергея Черечня Николай Лысенков. Сотрудники милиции появились в ходе наблюдения за досрочным голосованием.

«Задержан начальник штаба Николай Лысенков, он был наблюдателем на одном из избирательных участков. Пока знаем, что он задержан на 72 часа, уточняем подробности», — сообщила РИА Новости пресс-атташе политика Виктория Стрелковская.

Штаб политика также поделился видео задержания, на котором сотрудники милиции объясняют Лысенкову, что против него начат административный процесс по статье о несанкционированном массовом мероприятии. Ему предлагают проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

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