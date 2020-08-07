Петербургского активиста задержали на выходе из спецприёмника. Встречавший его несовершеннолетний попал в больницу

О том, что встреча Мусина утром 7 августа прошла неспокойно, активисты рассказывают в своих соцсетях. Мусина ждали на Захарьевской после 20 дней административного ареста, которые он получил за растянутый на Невском проспекте баннер о сменяемости власти. https://www.fontanka.ru/2020/07/20/69376912/ После двадцати минут безрезультатного ожидания дежурный уточнил, что Мусина «встретили» сотрудники полиции.

Сторонник «Бессрочного протеста» Евгений Мусин, едва освободившись после ареста, снова попал в руки полицейских. Попытка выяснить причины их интереса для группы поддержки закончилась вызовом скорой.

Сторонника «Бессрочного протеста» отыскали в 1-м отделе. «Предварительно, ему вменяют статью 20.2 часть 8 КоАП РФ. За какую точно акцию, пока неизвестно», — написали в телеграм-канале «ЯГражданин». Менее чем через полчаса там же заявили о том, что «нашего редактора Кыша задержали силой».



На видео лейтенант сначала выговаривает за съёмку в дежурной части, потом требует показать документы, поскольку «есть ориентировка, вы подходите под описание». После отказа юноша оказывается в кабинете. «Ему вызвали скорую, везут в 5-ю детскую больницу», — продолжают активисты.



Кышу 17 лет, у него изъяли нож и перцовый баллончик. По информации «Фонтанки», на него оформляют протокол по статье 20.1 КоАП о мелком хулиганстве, в перспективе — статья за неповиновение законному распоряжению представителя власти (19.3 КоАП).

