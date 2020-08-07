В Минздраве отрицают, что медикам и чиновникам в Москве уже предлагают вакцину от коронавируса
Вакцинация населения, в том числе групп риска, может начаться только после выдачи регистрационного удостоверения, сообщили в Минздраве 7 августа. Таким образом министерство отреагировало на сообщение Bloomberg, которое утверждало, что чиновникам и медикам в Москве якобы начали предлагать вакцинироваться от коронавируса.
«Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — рассказали в пресс-службе министерства РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая — 20 июля.