В Минздраве отрицают, что медикам и чиновникам в Москве уже предлагают вакцину от коронавируса

Вакцинация населения, в том числе групп риска, может начаться только после выдачи регистрационного удостоверения, сообщили в Минздраве 7 августа. Таким образом министерство отреагировало на сообщение Bloomberg, которое утверждало, что чиновникам и медикам в Москве якобы начали предлагать вакцинироваться от коронавируса.



«Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — рассказали в пресс-службе министерства РИА Новости.

