В Петербурге из мести заминировали стоматологию. Клиент не простил врачу угрозу интимному
Полицейские проверяли информацию о возможном взрыве в частной стоматологической клинике Выборгского района Петербурга. Бомбу «подложил» робот, он же заявил, что акция персонифицирована.
Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, звонок от автоинформатора поступил в службу «112» около десяти утра накануне. Механический женский голос предупредил, что до полудня взлетит на воздух клиника «Невский жемчуг» на Дрезденской, и раскрыл мотив: акция направлена против врачей, один из которых пригрозил клиенту венерическими заболеваниями во время лечения зубов.
Полицейские осмотрели стоматологические кабинеты, оторвав от лечения зубов и общения с пациентами 21 человека. Ничего взрывоопасного найдено не было.