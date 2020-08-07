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07.08.2020 09:44
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В Петербурге из мести заминировали стоматологию. Клиент не простил врачу угрозу интимному

Полицейские проверяли информацию о возможном взрыве в частной стоматологической клинике Выборгского района Петербурга. Бомбу «подложил» робот, он же заявил, что акция персонифицирована.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, звонок от автоинформатора поступил в службу «112» около десяти утра накануне. Механический женский голос предупредил, что до полудня взлетит на воздух клиника «Невский жемчуг» на Дрезденской, и раскрыл мотив: акция направлена против врачей, один из которых пригрозил клиенту венерическими заболеваниями во время лечения зубов.

Полицейские осмотрели стоматологические кабинеты, оторвав от лечения зубов и общения с пациентами 21 человека. Ничего взрывоопасного найдено не было.

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Комментарии (6)

AGP
Фъ, вы там в разнос пошли?
Modest_5e4ce41f7533b
Невеж лечить надо, как животных - молча. Любое разумное предупреждение (не чистить уши спичками) они могут воспринять, как угрозу слуха лишить. Лучше не давать тем для фантазий.
Aлекс67
Прочитал ваш заголовок, так и не понял, что не простил клиент врачу.... Ужас....
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