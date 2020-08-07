Задержание закладчика наркотиков в Вологде привело к нарколаборатории а-ля «Во все тяжкие» в Петербурге

КОНи в Петербурге накрыли нарколабораторию по созданию психостимуляторов. Их продавали через магазин в даркнете, а закладывали аж в Череповце.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 августа, операции управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) предшествовало задержание в мае этого года в Череповце 37-летнего мужчины, который занимался «закладками» наркотиков, купленных через интернет-магазин на теневой платформе «Гидра».



4 августа оперативники петербургской полиции сначала пришли в квартиру 37-летнего выпускника Института телевидения, бизнеса и дизайна во Всеволожском районе, где изъяли порядка 4 кг наркотической смеси, а также прекурсоры для её создания, химические реактивы, электронные весы, защитную маску.

