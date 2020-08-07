12 пациентов с COVID-19 умерли за сутки в Москве, число жертв коронавируса в столице увеличилось с 4534 до 4546, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом 6 августа.



"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщает оперштаб.



По данным на утро четверга, в российской столице выявлено 245 тыс. 468 случаев заражения COVID-19, 182 тыс. 186 тыс. 223 человек вылечились от инфекции (76% от числа инфицированных).

