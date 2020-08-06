Минздрав РФ предложил переукомплектовать автомобильные аптечки. В них добавят маски

Согласно документу, в состав автомобильной аптечки предлагается добавить две медицинские маски «нестерильные ‎3-слойные из нетканого материала с резинками или с завязками». Это объясняется необходимостью защитить органы дыхания от респираторных инфекций, в том числе при оказании первой помощи. Также для защиты от инфекций добавляется еще одна пара перчаток. Кроме того, так помощь смогут оказывать сразу два человека.

В Министерстве здравоохранения России предложили изменить состав обязательной аптечки для автомобиля. В комплектацию хотят добавить маски и еще одну пару перчаток, а также заменить слишком маленькие бинты. Проект соответствующего приказа был опубликован 6 августа на портале проектов нормативных правовых актов .

Из комплектации убрали бинты малых размеров — 5 м на 5 см и 5 м на 7 см, — поскольку их используют при незначительных повреждениях и применение их при ДТП не имеет особого смысла, при этом они мешают быстро найти в аптечке нужный бинт. Также убрали стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, поскольку при оказании помощи пострадавшим в аварии сохранить стерильность не представляется возможным.

Вместо этого в аптечку добавили дополнительную упаковку стерильных салфеток, которыми можно закрыть область ранения вместо бинта, а также нестерильные бинты больших размеров. А для более эффективного закрепления повязок и наложения дренирующей окклюзионной повязки, которая позволяет герметизировать рану, вместо рулонного лейкопластыря размером не менее чем 1 х 250 см должен быть лейкопластырь не менее чем 2 х 500 см. Кроме того, из аптечки убрали бактерицидные лейкопластыри, поскольку при оказании первой помощи в ДТП они не используются.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.