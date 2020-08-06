Минздрав РФ предложил переукомплектовать автомобильные аптечки. В них добавят маски
В Министерстве здравоохранения России предложили изменить состав обязательной аптечки для автомобиля. В комплектацию хотят добавить маски и еще одну пару перчаток, а также заменить слишком маленькие бинты. Проект соответствующего приказа был опубликован 6 августа на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, в состав автомобильной аптечки предлагается добавить две медицинские маски «нестерильные 3-слойные из нетканого материала с резинками или с завязками». Это объясняется необходимостью защитить органы дыхания от респираторных инфекций, в том числе при оказании первой помощи. Также для защиты от инфекций добавляется еще одна пара перчаток. Кроме того, так помощь смогут оказывать сразу два человека.
Из комплектации убрали бинты малых размеров — 5 м на 5 см и 5 м на 7 см, — поскольку их используют при незначительных повреждениях и применение их при ДТП не имеет особого смысла, при этом они мешают быстро найти в аптечке нужный бинт. Также убрали стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, поскольку при оказании помощи пострадавшим в аварии сохранить стерильность не представляется возможным.
Вместо этого в аптечку добавили дополнительную упаковку стерильных салфеток, которыми можно закрыть область ранения вместо бинта, а также нестерильные бинты больших размеров. А для более эффективного закрепления повязок и наложения дренирующей окклюзионной повязки, которая позволяет герметизировать рану, вместо рулонного лейкопластыря размером не менее чем 1 х 250 см должен быть лейкопластырь не менее чем 2 х 500 см. Кроме того, из аптечки убрали бактерицидные лейкопластыри, поскольку при оказании первой помощи в ДТП они не используются.
Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.