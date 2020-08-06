Суд отправил в исправительную колонию школьника, который на Васильевском острове зарезал своего отца

Судья согласился со следствием и признал виновным в убийстве несовершеннолетнего жителя Петербурга. И до суда, и во время его мальчик утверждал, что убивать не хотел.



О приговоре 6 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Смерть от раны плеча, которую следствие сочло убийством, наступила после ссоры в квартире на 12-й линии Васильевского острова ночью 11 января этого года. 16-летний молодой человек поругался с отцом и кухонным ножом проткнул ему руку. Мужчина упал и ударился головой, лезвие повредило артерию. Сын сам вызвал медиков, но спасти иностранного гражданина не удалось.