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06.08.2020 18:59
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Суд отправил в исправительную колонию школьника, который на Васильевском острове зарезал своего отца

Судья согласился со следствием и признал виновным в убийстве несовершеннолетнего жителя Петербурга. И до суда, и во время его мальчик утверждал, что убивать не хотел.

О приговоре 6 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Смерть от раны плеча, которую следствие сочло убийством, наступила после ссоры в квартире на 12-й линии Васильевского острова ночью 11 января этого года. 16-летний молодой человек поругался с отцом и кухонным ножом проткнул ему руку. Мужчина упал и ударился головой, лезвие повредило артерию. Сын сам вызвал медиков, но спасти иностранного гражданина не удалось.

На избрании меры пресечения суд не стал отправлять ребенка в изолятор, мальчик утверждал, что смерти отцу не желал. То же он повторил перед приговором, признав вину только частично. Суд счел наказание в виде трех лет исправительной колонии достаточным.

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Комментарии (1)

Samal_
ща парняга исправится и выйдет уже матёрым резальщиком. А гражданином которого государства являлся погибший как обычно не уточняется. Судя по отсутствию международного резонанса - не европеец.
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