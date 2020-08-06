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06.08.2020 15:52
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Мутко: Средняя ставка по ипотеке может опуститься до 7,5%

Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, заявил глава института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня, если взять в целом, мы с вами ставили задачу в нацпроекте — 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка. Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4», — сказал Мутко 6 августа.

По его словам, сейчас в России около 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%.

«Более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на 1 трлн рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено», — отметил глава «Дом.РФ».

Напомним, что ипотека под рекордно низкие 6,5% появилась в России на волне коронавирус-кризиса. Но у неё было два минуса — скромный для больших городов максимальный размер и первоначальный взнос в 20%. В начале августа последний стал ниже.

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Комментарии (6)

aleksejkorobov
а к его словам тем более))
aleksejkorobov
к мутко относиться серьёзно просто невозможно.
sha_5e4d8c662c249
Здравствуй, дедушкамороз, бородаизваты.
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