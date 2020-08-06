Мутко: Средняя ставка по ипотеке может опуститься до 7,5%

Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, заявил глава института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня, если взять в целом, мы с вами ставили задачу в нацпроекте — 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка. Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4», — сказал Мутко 6 августа.

По его словам, сейчас в России около 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%.