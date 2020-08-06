Мутко: Средняя ставка по ипотеке может опуститься до 7,5%

Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, заявил глава института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Сегодня, если взять в целом, мы с вами ставили задачу в нацпроекте — 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка. Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4», — сказал Мутко 6 августа.
По его словам, сейчас в России около 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%.
«Более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на 1 трлн рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено», — отметил глава «Дом.РФ».
Напомним, что ипотека под рекордно низкие 6,5% появилась в России на волне коронавирус-кризиса. Но у неё было два минуса — скромный для больших городов максимальный размер и первоначальный взнос в 20%. В начале августа последний стал ниже.