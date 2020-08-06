Google сообщил о блокировке более 2,6 тысячи YouTube-каналов, связанных с Китаем и Россией

Компания Google заявила о борьбе с дезинформацией, в рамках которой заблокировала более 2,5 тысячи каналов, связанных с Китаем и Россией.

Как передаёт 6 августа РИА Новости, за три месяца, с апреля по июнь, по сообщению Google, были заблокированы 2596 каналов, «связанных с Китаем». Большая их часть публиковала «спам и неполитический контент», но были и политические темы, в том числе о борьбе с коронавирусом в США и о протестах против расовой дискриминации.

Из каналов, связанных с Россией, заблокированы около 90 каналов. Некоторые публиковали информацию на русском и английском языках о США, ЕС, Украине, Литве. Другие — на русском, немецком и фарси о России и Сирии, о внутренней и внешней политике России, а также о коронавирусе в США.