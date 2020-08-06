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06.08.2020 12:33
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«Непропорциональный зеленый инопланетянин». «Девочке с гусенком» сменили пол

Жителей Белгорода возмутила копия фонтана «Девочка с гусенком», которую открыли к дню города накануне. Свое возмущение 6 августа они высказывают в соцсетях.

Как пишет «Коммерсантъ», мэрия изначально планировала заменить еще советский фонтан на новый, но позже решила просто установить копию рядом. Горожане изумились тому, что эта «копия» на оригинал похожа не очень — пол ребенка с птицей сменился на мужской. Мэр Белгорода Юрий Галдун пояснил, что «мальчика сделали в пару к девочке, чтобы ей не было скучно».

Однако такая пара горожан не обрадовала — в соцсетях они называют новую скульптуру «опухшим от пьянства стариком», «уродливым Володей Ульяновым», «непропорциональным зеленым инопланетянином».

Губернатор региона Евгений Савченко, присутствовавший на открытии, поинтересовался у мэра города: «Почему мальчик не писающий?». Однако точного ответа не получил.

Оригинальный фонтан «Девочка с гусем» был установлен в 1953 году, создавался по типовому проекту.

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Комментарии (1)

blackcatwhitecat
«Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа показался бы музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук».
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