Жителей Белгорода возмутила копия фонтана «Девочка с гусенком», которую открыли к дню города накануне. Свое возмущение 6 августа они высказывают в соцсетях.

Публикация от bel.ru (@belru_online) 5 Авг 2020 в 7:36 PDT

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Как пишет «Коммерсантъ», мэрия изначально планировала заменить еще советский фонтан на новый, но позже решила просто установить копию рядом. Горожане изумились тому, что эта «копия» на оригинал похожа не очень — пол ребенка с птицей сменился на мужской. Мэр Белгорода Юрий Галдун пояснил, что «мальчика сделали в пару к девочке, чтобы ей не было скучно».

Однако такая пара горожан не обрадовала — в соцсетях они называют новую скульптуру «опухшим от пьянства стариком», «уродливым Володей Ульяновым», «непропорциональным зеленым инопланетянином».



Губернатор региона Евгений Савченко, присутствовавший на открытии, поинтересовался у мэра города: «Почему мальчик не писающий?». Однако точного ответа не получил.