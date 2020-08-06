FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
73.28р86.63р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
06.08.2020 11:35
2
Печать

Дополнительный выходной получат россияне старше 40 лет

У работающих граждан России в возрасте старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной — для прохождения диспансеризации.

Как сообщает 6 августа РИА Новости, соответствующий закон вступит в силу 11 августа. Он призван повысить доступность диспансеризации и обеспечить сохранение здоровья россиян.

Согласно закону, воспользоваться таким выходным можно будет один раз в году. Подтвердить прохождение диспансеризации необходимо медицинской справкой. Средняя заработная плата и рабочее место у работника сохраняются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

krasnonosov
И все этот день будут брать 31 декабря.
Andrey Sokolov
Если бы в один день можно было пройти диспансеризацию. Врачи принимает только раз в неделю и вообще это профанация для галочки, раньше да было полное обследование, теперь жалоб нет свободен
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний