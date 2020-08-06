Дополнительный выходной получат россияне старше 40 лет

У работающих граждан России в возрасте старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной — для прохождения диспансеризации.
Как сообщает 6 августа РИА Новости, соответствующий закон вступит в силу 11 августа. Он призван повысить доступность диспансеризации и обеспечить сохранение здоровья россиян.
Согласно закону, воспользоваться таким выходным можно будет один раз в году. Подтвердить прохождение диспансеризации необходимо медицинской справкой. Средняя заработная плата и рабочее место у работника сохраняются.