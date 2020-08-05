Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подряд

Потребительские цены в России за неделю с 28 июля по 3 августа не изменились, сообщил Росстат.

«За период с 28 июля по 3 августа 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала августа – 100,0%, с начала года – 103,0%», — говорится в сообщении.

За неделю среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок – на 0,8%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 18 регионах. Однако в Адыгее и Калужской области сахар-песок подешевел на 1,1%.

Баранина за этот период подорожала на 0,8%. Также на 0,2% выросли цены на свинину, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов и карамель. Мясные консервы стали дороже на 0,4%, а мясные и овощные консервы для детского питания – на 0,3%.