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05.08.2020 23:01
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Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подряд

Потребительские цены в России за неделю с 28 июля по 3 августа не изменились, сообщил Росстат.

«За период с 28 июля по 3 августа 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала августа – 100,0%, с начала года – 103,0%», — говорится в сообщении.

За неделю среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок – на 0,8%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 18 регионах. Однако в Адыгее и Калужской области сахар-песок подешевел на 1,1%.

Баранина за этот период подорожала на 0,8%. Также на 0,2% выросли цены на свинину, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов и карамель. Мясные консервы стали дороже на 0,4%, а мясные и овощные консервы для детского питания – на 0,3%.

Одновременно на 0,4% подешевели сосиски, сардельки, на 0,3% – стерилизованное молоко и пшено. Масла сливочное и подсолнечное, смеси сухие молочные снизились в цене на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,3%. Так, помидоры подешевели на 5,3%, картофель – на 5,2%, лук репчатый – на 3,7%, огурцы – на 3,0%. В то же время морковь стала дороже на 0,9%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, а на дизельное топливо – не изменились.

Тарифы на сжиженный газ увеличились на 0,2%.

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Комментарии (4)

Татьяна Иванова
Где это они все фиксируют, в кремлевской столовой, что ли??? Совсем уже без совести....
McGillavry
Что-то плохо у них с математикой. Или со зрением. Или они не в России живут.
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