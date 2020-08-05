Росстат фиксирует нулевую инфляцию третью неделю подряд

Потребительские цены в России за неделю с 28 июля по 3 августа не изменились, сообщил Росстат.
«За период с 28 июля по 3 августа 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала августа – 100,0%, с начала года – 103,0%», — говорится в сообщении.
За неделю среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок – на 0,8%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 18 регионах. Однако в Адыгее и Калужской области сахар-песок подешевел на 1,1%.
Баранина за этот период подорожала на 0,8%. Также на 0,2% выросли цены на свинину, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов и карамель. Мясные консервы стали дороже на 0,4%, а мясные и овощные консервы для детского питания – на 0,3%.
Одновременно на 0,4% подешевели сосиски, сардельки, на 0,3% – стерилизованное молоко и пшено. Масла сливочное и подсолнечное, смеси сухие молочные снизились в цене на 0,2%.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,3%. Так, помидоры подешевели на 5,3%, картофель – на 5,2%, лук репчатый – на 3,7%, огурцы – на 3,0%. В то же время морковь стала дороже на 0,9%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, а на дизельное топливо – не изменились.
Тарифы на сжиженный газ увеличились на 0,2%.