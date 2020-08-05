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05.08.2020 20:35
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Суточный прирост заболевших коронавирусом в Италии почти достиг показателя двухмесячной давности

В Италии за последние сутки зарегистрировали 384 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 августа сообщает минздрав страны.

Показатель суточного прироста вырос почти до уровня 5 июня. Больше было только 30 июля - 386.

Умерли за последние 24 часа 10 человек, общее число погибших увеличилось до 55 181. Из 248,8 тыс. заболевших вылечились 201 тыс.

По данным минздрава, за неделю 20 - 26 июля (подробный анализ вышел 5 августа) новые случаи коронавируса были зарегистрированы почти во всех регионах Италии. В 15 из них наблюдался рост показателя. Власти связывают это с интенсивным тестированием и тщательным отслеживанием контактов. Однако по всей стране регистрируются некоторые небольшие цепочки передачи неизвестного происхождения. «Это показывает, что эпидемия COVID-19 в Италии еще не закончилась», - резюмирует ведомство.

Ранее власти объявили, что антитела к коронавирусу нашли почти у 1,5 млн итальянцев, что соответствует 2,5% населения страны.

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Комментарии (4)

DanStark
Как только приходит время итальянцам платить по кредитам ЕС или переговоры начинаются по кредитной политике Италии, так сразу Италия становится "королевой драмы".
22ilves
Так если проверить все население планеты - нужно бежать от страха вешаться? Ведь наверняка окажется что миллионы и миллионы этот вирус имеют. Понятно, что вирус никуда не делся. Понятно, что переболеет большинство. И понятно, что бизнес на этом феерический можно замутить.
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а вот интересно, я, пока, жив, а они в 2 раза говорят. Кто врёт?
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