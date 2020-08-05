Суточный прирост заболевших коронавирусом в Италии почти достиг показателя двухмесячной давности
В Италии за последние сутки зарегистрировали 384 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 августа сообщает минздрав страны.
Показатель суточного прироста вырос почти до уровня 5 июня. Больше было только 30 июля - 386.
Умерли за последние 24 часа 10 человек, общее число погибших увеличилось до 55 181. Из 248,8 тыс. заболевших вылечились 201 тыс.
По данным минздрава, за неделю 20 - 26 июля (подробный анализ вышел 5 августа) новые случаи коронавируса были зарегистрированы почти во всех регионах Италии. В 15 из них наблюдался рост показателя. Власти связывают это с интенсивным тестированием и тщательным отслеживанием контактов. Однако по всей стране регистрируются некоторые небольшие цепочки передачи неизвестного происхождения. «Это показывает, что эпидемия COVID-19 в Италии еще не закончилась», - резюмирует ведомство.
Ранее власти объявили, что антитела к коронавирусу нашли почти у 1,5 млн итальянцев, что соответствует 2,5% населения страны.