На Академика Байкова испытания разбудили горячий источник, на Ветеранов температуру на себе проверил прохожий
Проверка теплосетей перед отопительным сезоном не остаётся незамеченной в среду, 5 августа. Обходить локальные озёра приходится в Калининском и Кировском районах Петербурга.
О прорыве на проспекте Ветеранов около семи часов вечера сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, вода растекается у домов №104 и №99. «Ульянка тонет - кипяточек пошёл. Сейчас подвал затопит, - предсказывает автор видео и продолжает инспекцию, смело наступая в разлив. - Ох ты, вода горячая!».
Как уточнили в «Теплосети Санкт-Петербурга», испытаний не выдержала труба у дома №99 по проспекту Ветеранов. Выход воды на поверхность уже локализован, участок трубопровода отключён. На время испытаний температура воды не превышает 40 °C, однако жителей настоятельно просят не подвергать свою жизнь опасности и не пытаться проехать или пройти по затопленному участку.
Вскоре о том, что всё кипит, рассказали гуляющие по улице Академика Байкова. Неподалёку от дома №27 вода толчками выливалась из-под земли на газоне и ручьём вытекала на проезжую часть. «Затопило», - оценили очевидцы.
В ГУП «ТЭК» сообщили, что на Академика Байкова горожане также наблюдают последствия гидравлических испытаний. Дефект на трубопроводе диаметром 159 мм локализовали, ограждения установили.
«Технологическое нарушение выявили во время проведения гидравлических испытаний на теплосетях от котельной, расположенной в районе Парнаса. Трубы проверяли на плотность и прочность. Работы проводятся без отключения потребителей», - добавили в пресс-службе предприятия.