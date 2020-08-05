FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.28р86.63р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
05.08.2020 18:51
8
Печать

В Ливан вылетели самолеты МЧС. Помогать будут не только пострадавшим при взрыве в Бейруте, но и больным коронавирусом

В Ливан вылетели самолеты ИЛ-76 и Сухой SJ МЧС России для помощи пострадавшим при взрыве в Бейруте. Как сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства, на борту находятся оперативная группа, врачи Центроспаса и оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя.

ИЛ-76 вылетел первым, он перевозит 56 человек и 3 единицы техники. Следом пошел Сухой, на его борту находится 31 человек, в том числе двое психологов. Вылет еще трех бортов намечен на ближайшие сутки. Один из самолетов должен доставить в Бейрут специалистов Роспотребнадзора и оборудование для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции. Все сотрудники укомплектованы спецкостюмами и средствами защиты, подчеркнули в МЧС. Всего на пяти рейсах в Бейрут отправятся около 150 человек.

Напомним, в Минздраве Ливана ранее заявляли, что продолжающаяся эпидемия коронавируса усугубляет последствия взрыва. В больницах не хватает мест, а взрыв разрушил четыре местные больницы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Modest_5e4ce41f7533b
Ливан наш!
260578211
Разве граждане нашей страны не нуждаются в тех деньгах, которые будут потрачены на помощь гражданам другой страны, ничего общего с нашей не имеющей?
MuCephei_88
Интересно, это у них один и тот же специальный отдельный батальон, который по миру летает и пиарится? Там поди и языки все знают!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний