В Ливан вылетели самолеты МЧС. Помогать будут не только пострадавшим при взрыве в Бейруте, но и больным коронавирусом
В Ливан вылетели самолеты ИЛ-76 и Сухой SJ МЧС России для помощи пострадавшим при взрыве в Бейруте. Как сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства, на борту находятся оперативная группа, врачи Центроспаса и оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя.
⚡МЧС России отправляет пять самолетов в Бейрут, чтобы помочь устранить последствия взрыва в Бейрутском порту🇷🇺🇱🇧 pic.twitter.com/KpV3ySuoLV— 🇮🇶Иракский воин🇷🇺 (@russian1991r) August 5, 2020
ИЛ-76 вылетел первым, он перевозит 56 человек и 3 единицы техники. Следом пошел Сухой, на его борту находится 31 человек, в том числе двое психологов. Вылет еще трех бортов намечен на ближайшие сутки. Один из самолетов должен доставить в Бейрут специалистов Роспотребнадзора и оборудование для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции. Все сотрудники укомплектованы спецкостюмами и средствами защиты, подчеркнули в МЧС. Всего на пяти рейсах в Бейрут отправятся около 150 человек.
🇷🇺Сегодня ИЛ-76 МЧС России отправился в Бейрут для оказания помощи пострадавшим. На борту — врачи, техника и оборудование@serious_war pic.twitter.com/4cHofsd4HX— Серьезная Война (@serious_war) August 5, 2020
Напомним, в Минздраве Ливана ранее заявляли, что продолжающаяся эпидемия коронавируса усугубляет последствия взрыва. В больницах не хватает мест, а взрыв разрушил четыре местные больницы.