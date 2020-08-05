Смольный: Количество госпитализированных с COVID-19 в Петербурге еженедельно падает на 15%

Ситуация с коронавирусом в Петербурге улучшается, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.



«На сегодняшний день у нас практически еженедельно уменьшается на 15% количество поступающих больных, в том числе и с внебольничной пневмонией. Мы сначала вышли на 7 498 коек, затем на 5 898 коек. Это позволило практически освободить значительное количество стационаров, — заявил он 5 августа в эфире канала «Санкт-Петербург». — Можно констатировать, что коэффициент распространения (вируса) снижается».

Также, по его словам, уменьшается количество пациентов, которые находятся на реанимационных койках.