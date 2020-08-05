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05.08.2020 18:36
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Смольный: Количество госпитализированных с COVID-19 в Петербурге еженедельно падает на 15%

Ситуация с коронавирусом в Петербурге улучшается, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«На сегодняшний день у нас практически еженедельно уменьшается на 15% количество поступающих больных, в том числе и с внебольничной пневмонией. Мы сначала вышли на 7 498 коек, затем на 5 898 коек. Это позволило практически освободить значительное количество стационаров, — заявил он 5 августа в эфире канала «Санкт-Петербург». — Можно констатировать, что коэффициент распространения (вируса) снижается».

Также, по его словам, уменьшается количество пациентов, которые находятся на реанимационных койках.

«В настоящий момент у нас развернуто 320 реанимационных коек. Из них только половина используется по назначению, где находятся пациенты на ИВЛ», — отметил Эргашев.

За последние сутки, по данным на 5 августа, в Петербурге диагностировано 156 новых случаев COVID-19 и зарегистрировано 18 смертей от коронавируса.

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Комментарии (1)

Михаил Лушин
А число заболевших растет не одну неделю.
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