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05.08.2020 18:46
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Дорожный конфликт в лиловых тонах. В Петербурге пешеход с кулаками заступился за «зебру»

Пренебрежение правилами дорожного движения стало причиной ссоры между «десантного» вида пешеходом и водителем Hyundai, судя по съемке, мягкого лилового оттенка.

Видео конфликта 5 августа опубликовано в телеграм-канале «Мегаполис». События развиваются в центре Петербурга, на Гороховой улице. Крепкого телосложения мужчина подбегает к машине и через открытое окно пытается ударить водителя в голову. Автомобилист уворачивается от кулачной серии и продолжает движение. Видео сопровождается пояснением, что агрессивную реакцию спровоцировал наезд на разметку пешеходного перехода. Но на этом история не закончилась.

«Мегаполис» | Санкт-Петербург | Питер

По данным «Фонтанки», владеет лиловым Hyundai жительница Петербурга, а автомобиль в техпаспорте назван серым. Как рассказала нашему изданию женщина, на ее сына сегодня действительно напал пешеход, но причину тот не понял. Чтобы ее выяснить, он свернул с проезжей части и вышел поговорить с любителем тактильного общения. Однако визави внезапно сменил тактику и заявил, что претензий не имеет. Конфликтующие стороны, по словам владелицы Hyundai, расстались мирно. В МВД «Фонтанке» подтвердили, что с инцидентом на Гороховой к ним никто не обращался.

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Комментарии (6)

Vurgagain
Как то странно ведет себя агрессор... После каждого захода в салон, что то прячет в карманы....
Секретная передача? Новый вид "закладок"? )))
Olen
Ну водителю же можно убить пешехода и отделаться штрафом, как Рулон Обоев в Купчино.
Почему же пешеходу нельзя зарядить двоечку водятлу?
Ну подумаешь помрёт, он же не ломом по голове бил, значит не умышленно и только из-за сильнейшего обострения чувства справедливости в виду грубого нарушения ПДД :)
glazaolega
Пешеходный переход за Каменным мостом в сторону Казанской улицы. Не удивительно.
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