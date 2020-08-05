Дорожный конфликт в лиловых тонах. В Петербурге пешеход с кулаками заступился за «зебру»
Пренебрежение правилами дорожного движения стало причиной ссоры между «десантного» вида пешеходом и водителем Hyundai, судя по съемке, мягкого лилового оттенка.
Видео конфликта 5 августа опубликовано в телеграм-канале «Мегаполис». События развиваются в центре Петербурга, на Гороховой улице. Крепкого телосложения мужчина подбегает к машине и через открытое окно пытается ударить водителя в голову. Автомобилист уворачивается от кулачной серии и продолжает движение. Видео сопровождается пояснением, что агрессивную реакцию спровоцировал наезд на разметку пешеходного перехода. Но на этом история не закончилась.
По данным «Фонтанки», владеет лиловым Hyundai жительница Петербурга, а автомобиль в техпаспорте назван серым. Как рассказала нашему изданию женщина, на ее сына сегодня действительно напал пешеход, но причину тот не понял. Чтобы ее выяснить, он свернул с проезжей части и вышел поговорить с любителем тактильного общения. Однако визави внезапно сменил тактику и заявил, что претензий не имеет. Конфликтующие стороны, по словам владелицы Hyundai, расстались мирно. В МВД «Фонтанке» подтвердили, что с инцидентом на Гороховой к ним никто не обращался.