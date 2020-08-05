«Зенит» предлагает Кузяеву 2 млн евро в год, но игрок все равно хочет в Европу

Переговоры футбольного клуба «Зенит» с полузащитником Далером Кузяевым по новому контракту продолжаются. Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин в своем телеграм-канале «Слава! — новости футбола», петербуржцы предлагают Кузяеву контракт по схеме «2+1» с годовым окладом в размере 2 млн евро.



Тем не менее полузащитник продолжает искать варианты в Европе. «Зенит» ждет от него решения до 11 августа, когда для команды Сергея Семака начнется новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

