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05.08.2020 15:24
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«Зенит» предлагает Кузяеву 2 млн евро в год, но игрок все равно хочет в Европу

Переговоры футбольного клуба «Зенит» с полузащитником Далером Кузяевым по новому контракту продолжаются. Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин в своем телеграм-канале «Слава! — новости футбола», петербуржцы предлагают Кузяеву контракт по схеме «2+1» с годовым окладом в размере 2 млн евро.

Тем не менее полузащитник продолжает искать варианты в Европе. «Зенит» ждет от него решения до 11 августа, когда для команды Сергея Семака начнется новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее «Зенит» подписал контракт с первым новичком — защитником Деяном Ловреном, на счету которого серебро чемпионата мира — 2018, победа в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Подробнее о нескучной истории хорватского футболиста читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

mila789
Правильно сделает, если уедет. Семак им то дыры затыкал, то еще что-то. При Манчини он раскрывался и с его головой есть смысл попробовать там.
Vahmistroff
Так просто, мимо проходя, отмечу, что главный спонсор "Зенита" ПАО «Газпром» — одна из крупнейших в мире транснациональных энергетических корпораций. На «Газпром» приходится 66 % российской и 11 % мировой добычи газа.
Стоимость подключения частного дома к _готовой_ газовой магистрали (метров 20 трубы плюс счетчик я металлическом ящике) примерно 160 - 240 тысяч рублей.
Но за Кузяева переживать не стоит -- он такие деньги заработает за 1-2 часа пинания мячика.
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